تهكم على السعودية لأجل لبنان .. تغريدة "تورط" ياسر المسحل من جديد!

رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم تحت مقصلة الجماهير بسبب تغريدة!

ربما هي تغريدة قديمة ومر عليها سنوات، لكنها كانت كافية لتوريط ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمام الجماهير خلال الفترة الحالية بالتزامن مع نهاية كأس آسيا قطر 2023.

البطولة القارية أُسدل الستار عليها أول أمس السبت، بتتويج المنتخب القطري بطلًا بعد الفوز أمام نظيره الأردني بثلاثية مقابل هدف وحيد.

بينما كان قد ودعها الأخضر السعودي من دور الـ16 بالهزيمة أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح (4-2)، إن انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل 1-1، الذي أدركه الشمشون بهدف في الدقيقة 90.

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لكن وصول النشامى للنهائي لأول مرة في تاريخهم، بعدما كانت أقصى مرحلة وصلوا لها في تاريخ البطولة هو دور ربع النهائي، استفز الوسط الرياضي السعودي، ودفعه لـ"التفتيش" وراء المسحل..

البحث أسفر عن تغريدة نشرها المسحل عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي -تويتر وقتها-، تعود لعام 2012 كان يتهكم بها على الأخضر بعدما فشل في التأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2014، في وقت فعل به المنتخب اللبناني رغم فارق الإمكانات الكبير بينهما.

رئيس الاتحاد السعودي الحالي كتب وقتها بينما كان بعيدًا عن منصب رسمي: "لبنان إلى التصفيات النهائية بجدارة، بميزانية نادي واحد فقط من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين".

هذه التغريدة دفعت الكثيرون للسخرية من المسحل، بداعي نقده لعمل الاتحادات السابقة، بينما لم يجد أي جديد في عهده، ولم يفلح المنتخب السعودي الأول في التتويج بأي بطولة في عهده.