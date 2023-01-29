سخرية من ريال مدريد؟ فيديو غامض من أتلتيكو يثير الجدل

بطريقة مبتكرة.. أتلتيكو مدريد يسخر من هزيمته أمام ريال مدريد!

نشر نادي أتلتيكو مدريد مقطع فيديو غريبًا دون تفسير عبر حسابه على تويتر، الفيديو من مشهد من فيلم "أميلي"، يظهر فيه طفل يقول: "عندما يشير إصبع إلى السماء، ينظر الأحمق إلى الإصبع".

في غضون بضع دقائق انتشر الفيديو -كالنار في الهشيم-، مما أدى إلى فتح نقاش حول سبب نشره وما يعنيه.

بعد يوم واحد من التصريحات المدوية التي أدلى بها ميجيل أنخيل جيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد بشأن فوز ريال مدريد على الروخي بلانكوس في كأس ملك إسبانيا يوم الخميس الماضي.

وتحدث جيل مارين في تصريحات حول رأيه في ظلم تحكيمي تعرض له ناديه قائلًا: "مدريد نادٍ يتمتع ببيئة قوية للغاية، مع العديد من الاهتمامات حوله، ومن الشائع شن حملة ضد من يعتبرونه ضارًا بهم".

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن هذه أسباب كافية لاعتبار أن هذه التغريدة قد تكون مرتبطة بتلك التصريحات.