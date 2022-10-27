سخرية من بيدري؟ كيميش يفسر احتفاله ضد برشلونة

جمهور البلوجرانا يدرك أن الألماني لا يبالغ!

احتفل يوشوا كيميش لاعب وسط بايرن ميونخ على طريقة نجم برشلونة بيدري في ظل اكتساح البافاري لمنافسه الكتالوني على ملعب كامب نو بالذات بثلاثية نظيفة.

وثارت عاصفة من الجدل حول تفسير احتفال كيميش على هذه الشاكلة، وهي وضع اليدين بمحيط العينين كمن يحاول رؤية شيء، وهي الطريقة التي اعتمدها نجم برشلونة بيدري في أهدافه.

ونشر كيميش تلك الصورة عبر حسابه على "إنستجرام" مرفقًا إياها بتعليق ضاعف الجدل حول ما يقصده الدولي الألماني بتكرار احتفال نظيره الإسباني.

وكتب كيميش على الصورة التي نشرها على "إنستجرام": "لا نستطيع رؤيتكم.. ولكن نستطيع سماعكم".

جماهير "كامب نو" التي شاهدت فريقها ينقاد لهزيمة مذلة أمام بايرن ميونخ للموسم الثاني على التوالي ذهابًا وإيابًا تدرك جيدًا أن ما قاله كيميش معبر عن واقع الحال، ففي الوقت الذي عجز فيه لاعبو برشلونة عن تشكيل أي خطورة على مرمى البافاري، كانت صيحات استهجان جماهير البلوجرانا على لاعبيهم هي ما ميز ملعب الفريق الكتالوني في تلك الليلة التي يأمل رجال المدرب تشافي هيرنانديز في نسيانها سريعًا.