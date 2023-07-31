سخرية من أوكرانيا؟ تصرف غريب ومحرج من جيسوس مع زينتشينكو!

سبب سخرية نجم آرسنال من زميله؟

ظهر اللاعبين جابرييل جيسوس، وأولكساندر زينتيشنكو، نجوم فريق آرسنال خلال فيديو عبر مواقع الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي أثار جدلًا كبيرة وتسبب في أزمة عالمية.

ويستعد فريق آرسنال حاليًا لمنافسات الموسم الجديد من خلاله معسكره التحضيري في ألمانيا وخوضه بعض المباريات الودية القوية أمام كل من فرق مانشستر يونايتد وبرشلونة ونجوم الدوري الأمريكي.

وتعرض آرسنال للهزيمة من مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0، ولكنه اكتسح برشلونة بنتيجة 5-3، وفريق نجوم الدوري الأمريكي بخماسية نظيفة.

وانتشر الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وظهر جيسوس و زينتيشنكو، وهما يجلسان ثم سمعوا فجأة صوت سيارة إسعاف ليسخر جيسيوس من النجم الأوكراني قائلًا: "التاكسي الخاص بك وصل".

وقدم فريق آرسنال الموسم الماضي أدائًا رائعًا واحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف مانشستر سيتي، وتأهل مجددًا لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل.