سخرية من الثنائي؟ مغني راب يستخدم ليونيل ميسي ونيمار في أغنية "الفلاحين"!

مغني الراب الأمريكي، كندريك لامار، استخدم ميسي ونيمار في أغنيته الجديدة التي اشترك فيها معه بيبي كيم..

نشر مغني الراب الأمريكي كندريك لامار أغنية جديدة بالتعاون مع بيبي كيم، لكن ذلك أمر عادي، ما لم يكن عاديًا هو استخدام ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي ونيمار في كلمات الأغنية.

مغنيا الراب تواجدا في ملعب "حديقة الأمراء" معقل باريس سان جيرمان في أكتوبر الماضي لحضور مباراة الفريق أمام تروا في الدوري الفرنسي، والتي شهدت فوز أصحاب الأرض بنتيجة 4-3 بفضل نيمار وميسي.

تجربة لامار مع كرة القدم الأوروبية انعكست بشكل واضح على أغنيته الجديدة "The Hillbillies"، وهي كلمة عامية أمريكية تعني الشخص الريفي غير المتحضر.

الأغنية تتمحور بشكل أساسي حول النساء وتصميم الأزياء، ويتحدث فيها لامار وكيم على أنفسهما على أنهما عصاميان، حيث يستمر الثنائي في مقارنة نفسيهما بميسي ونيمار طوال وقت الأغنية التي تمتد لثلاث دقائق.

ويقول كيم في الأغنية: "يقول النقاد إنني فقدت الحبكة، المبادئ، حسنًا لا أفضل ذلك، ميسي سوف يأتي ساخنًا".

قبل أن يتولى كندريك المسؤولية بجزء عن البرازيلي قائلًا: "أنا أمررك إلى نيمار، لديه وقت من أجل صديقتك المفضلة".

ويبدو أن الأغنية قد لاقت رواجًا سريعًا بالفعل، حيث أن مقطع الفيديو الخاص بها على موقع "يوتيوب" تجاوز بالفعل حاجز 2.3 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وتأتي الأغنية في وقت صعب على ميسي ونيمار، وسط زيادة التكهنات بشأن مستقبل كل منهما، حيث يبحث الأرجنتيني عن فريق جديد في ظل عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، فيما يسعى البرازيلي إلى الرحيل عن "حديقة الأمراء".