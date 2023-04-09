سخرية أم مصادفة؟ كيكي سيتيين وفياريال يحتفلون على طريقة أنشيلوتي ضد برشلونة!

هل سخر كيكي سيتيين ولاعبو فياريال من كارلو أنشيلوتي ولاعبي ريال مدريد؟

احتفل كيكي سيتيين مدرب فياريال بالفوز على ريال مدريد بنفس الطريقة ربما التي احتفل بها خصمه نهاية الأسبوع بعد الفوز على برشلونة.

وحقق فياريال الفوز، أمس السبت، على مُضيفه ريال مدريد 3-2 في الدوري الإسباني، ليوسع الفارق بين ريال مدريد والمتصدر برشلونة إلى 12 نقطة قد تزيد لـ 15 لو فاز برشلونة على خيتافي غدًا.

وعقب الفوز احتفل لاعبو فياريال في غرف خلع ملابس ملعب سانتياجو بيرنابيو، وردد اللاعبون "غدًا عطلة غدًا عطلة" وهو ما كرره مدربهم كيكي لُيربط سريعًا بين احتفالهم وبين احتفال ريال مدريد، وهل قصدوا السخرية من أنشيلوتي ولاعبيه أم لا.

وكان أنشيلوتي قد ألقى خطابًا للاعبيه عقب الفوز برباعية على برشلونة في ملعب كامب نو بإياب نصف نهائي الكأس نهاية الأسبوع الماضي وسط احتفالات اللاعبين، وختم كارلو حديثه بمنح اللاعبين عطلة.

شاهد خطاب المدرب الإيطالي عقب الفوز على برشلونة من هنا.