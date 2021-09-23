سخرية مبابي من نجم الجزائر تثير غضب مدرب ميتز!

مدرب ميتز ينتقد تصرفات مبابي خلال مباراة فريقه ضد باريس سان جيرمان.

وجه فريدريك أنتونيتي المدير الفني لنادي ميتز انتقادات حادة إلى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بعد لقاء الفريقين في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

أنتونيتي فقد أعصابه على نجم باريس سان جيرمان، واتهم مبابي بعدم التواضع بعد فوز نادي العاصمة على ميتز بنتيجة 2-1.

ماذا فعل مبابي ليثير غضب مدرب ميتز؟

هدف فوز باريس سان جيرمان جاء في الدقيقة 90+4 وسجله المغربي أشرف حكيمي، ليواصل فريق العاصمة صدارة ترتيب الدوري الفرنسي بالعلامة الكاملة.

وبعد الهدف اقترب مبابي من الجزائري أليكساندر أوكيدجا وسخر منه، مما اضطر حارس ميتز للركض خلفه والاشتباك معه أثناء احتفاله مع باقي لاعبي باريس سان جيرمان.

الاشتباك بين اللاعبين استدعى تدخل باقي أفراد الفريقين، قبل أن يضطر الحكم لإشهار البطاقة الصفراء في وجه أوكيدجا، بالإضافة إلى البرازيلي نيمار، وليس مبابي.

Une séquence de 20 secondes mémorable. #Mbappé qui vient chambrer, le gardien messin qui joue les durs et qui tombe au premier courant d’air… Et pour finir l’apparition d’un mec torse nu tombé du ciel 😂#PSG #FCMPSG pic.twitter.com/inoh7FEv7L — Nicolas Puiravau (@nikop17) September 22, 2021

ماذا قال أنتونيتتي عن الواقعة؟

أنتونيتي انتقد تصرف مبابي، وقال في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الفرنسية: "كان من الأفضل أن يتصرف كيليان مبابي بشكل مختلف إذا كان يريد أن يحبه الناس".

وقال في ختام تصريحه: "أنا أحب هذا اللاعب، فهو قوي جدًا جدًا، لكنه سيستفيد من سلوك أكثر تواضعًا".

تصرفات مبابي تدل على عدم التواضع

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها اتهام مبابي بعدم التواضع مع منافسيه أو حتى زملاءه.

إذاعة راديو "مونت كارلو" الفرنسية أكدت والدة أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي ومنتخب فرنسا اتهمت مبابي بعدم التواضع وطالبت أسرته بتهذيبه.

حديث والدة رابيو جاء خلال مباراة فرنسا وسويسرا في دور الستة عشر من بطولة أمم أوروبا 2020، حيث وجهت اتهامات إلى عائلة مبابي، وطلبت من والده إعادة تأهيله وجعله أقل غطرسة.

منتخب فرنسا ودع منافسات يورو 2020 خلال تلك المباراة، بعدما التجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، وأضاع مبابي الركلة الحامسة لصالح "الديوك".

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