بعد سخرية كريستيانو منه وهجوم شقيقته عليه .. أول رد فعل من ليونيل ميسي حول رونالدو

ماذا قال ميسي عن منافسته مع رونالدو بعد حصده الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه؟

لم يهدأ لعائلة البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، بالًا منذ تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ لاعب إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة الكرة الذهبية قبل أيام، ما بين سخرية وهجوم مبطن، والليلة جاءهم رد ليو.

الأرجنتيني حصد الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خلال عام 2023 من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية للمرة الثامنة في تاريخه، بعدما حقق لقب كأس العالم قطر 2022 مع منتخب بلاده.

بينما توقفت حصاد صاروخ ماديرا من هذه الجائزة عند خمس مرات، ولم يتم ترشيحه العام الجاري من الأساس ضمن المرشحين لها، لتخرج أخته للتهكم على طريقة تتويج ميسي بالجائزة، وكذلك خرج الدون نفسه للسخرية بطريقته.

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لكن لم يلتفت ميسي لمثل هذه التصرفات، وظل محافظًا على الروح الرياضية بينه وبين منافسه، فقال خلال تصريحاته لصحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم السبت، عقب سؤاله عن التنافس بينهما: "لقد كانت معركة رياضية جيدة جدًا، لقد استفاد كلانا من وراء هذا التنافس، لأننا منافسان رائعان، دائمًا ما كان يريد الفوز بكل شيء، كانت لحظات ممتعة للغاية لكلينا ولكل شخص يحب كرة القدم".

واختتم: "أعتقد أننا نستحق الكثير من الثناء لقدرتنا على البقاء على القمة لفترات طويلة، فمن الصعب للغاية البقاء على القمة لمدة عشر أو 15 عامًا".