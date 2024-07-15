سخرية كبيرة من شاكيرا بعد حفلها "الغريب" في نهائي كوبا أمريكا!

أحيت المطربة شاكيرا حفلًا غنائيًا بين شوطي مباراة الأرجنتين وكولومبيا، فجر اليوم الإثنين، في نهائي كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم كوبا أمريكا 2024 على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي، والـ16 في تاريخه، عقب فوزه 1-0 على كولومبيا بهدف لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 112 (الشوط الإضافي الثاني).

وأدت شاكيرا بعض أغانيها المميزة لمدة 25 دقيقة، وأبرزها "بونتيريا"، الأغنية الرسمية لكوبا أمريكا 2024، لكنها واجهت العديد من الانتقادات بسبب تأخير المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت صافرة بداية المباراة قد تأجلت لمدة ساعة ونصف بسبب أعمال الشغب والاشتباكات بين الجماهير والأمن، نتيجة اقتحام عدد من الجماهير المدرجات دون تذاكر.

وسخر البعض من شاكيرا بسبب أداء بعض الأغاني باللغة الإنجليزية، بينما يتحدث سكان كولومبيا والأرجنتين اللغة الإسبانية.

كما سخر كثيرون من سؤال شاكيرا عن مواطنيها الكولومبيين في الحفل "أين جماهير كولومبيا"، ليرد البعض على منصات التواصل الاجتماعي بصور تظهر محاولات الجماهير دخول ملعب المباراة من فتحات التكييف، نظرًا لعدم امتلاكهم تذاكر.