سخرية سبارتاك موسكو لا تتوقف .. رونالدو الضحية هذه المرة

حساب النادي الروسي وجد ضالته في عالم الترفيه.

استمرت حملات سخرية حساب نادي سبارتاك موسكو من نجوم الكرة والأندية حول العالم، بعد التغريدة الأخيرة عن البرتغالي كريستيانو رونالدو.

جاء هذا بعد أن نشر الحساب تغريدة لمحادثة عبر موقع "إنستجرام" مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الحالي.

المحادثة جاء فيها رونالدو وهو يبعث للنادي الروسي السلام عبر "إنستجرام"، قبل أن يرد الحساب الرسمي للنادي الموقوف منذ أشهر باختصار شديد: "لا".

Pain again. But not for us this time. https://t.co/3ifQw7tIcl pic.twitter.com/6RO0nWzHts — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 16, 2022

في إشارة إلى عرض رونالدو على عدة أندية في الأيام الأخيرة، ورفض بايرن ميونخ الأخير لفكرة التوقيع مع اللاعب البرتغالي.

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يستخدم فيها النادي الروسي حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من اللاعبين والأندية.

آخر مرة قام فيها الفريق بذلك كان قبل انتقال ساديو ماني إلى صفوف بايرن ميونخ، عندما نشروا عرضًا ساخرًا من بايرن ميونخ لضم ألكساندر سوبوليف.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية كانت قد أكدت أن رونالدو تم عرضه على عدة أندية في سوق الانتقالات الصيفية لكنه لم يتمكن من الحصول على موافقة أيًا منهم.