سخروا من تسجيل ثنائي برشلونة.. جماهير خيتافي تهتف خارج ملعبها!

سخرية جماهير خيتافي...

سخرت جماهير خيتافي، من تسجيل ثنائي برشلونة، داني أولمو، وباو فيكتور، قبل مباراة الفريقين المرتقبة، في الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على خيتافي، مساء اليوم ضمن مواجهات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني، على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز.

وبحسب ما ذكره برنامج "تشيرنجيتو" فإن الجماهير المتواجدة خارج الملعب هتفت اعتراضًا على قرار تسجيل الثنائي في قائمة برشلونة، وقالوا: " نفس اللعبة، قواعد مختلفة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان برشلونة، قد نجح في تسجيل الثنائي في قائمته مرة أخرى بعد الأزمة الأخيرة، طبقًا لقرار المجلس الرياضي الأعلى، ويتواجدا بالفعل على مقاعد البدلاء، في مباراة خيتافي مساء اليوم.

جدير بالذكر أن برشلونة، يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 38 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، وست نقاط عن أتلتيكو المتصدر.