القتال والضحك .. أول تعليق من فينيسيوس جونيور عقب لقاء ريال مدريد وفالنسيا

شاهد رد فعل فينيسيوس جونيور

حرص النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح فريق ريال مدريد، على التعليق على ما حدث خلال مباراة فريقه ضد فالنسيا ببطولة الدوري الإسباني.

وشهدت نهاية مباراة ريال مدريد وفالنسيا أحداثًا ساخنة، بعدما أطلق الحكم خيل مانزانو صافرته معلنًا نهاية المباراة، والكرة كانت في طريقها لمرمى فالنسيا، ليدخل لاعبي الفريق الملكي في مناقشات حادة مع الحكم، أشهر على إثرها البطاقة الحمراء في وجه جود بيلينجهام.

ونشر فينيسيوس عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي رمزًا تعبيريًا لوجه يبكي من الضحك، في إشارة لقرار جيل مانزانو بتجاهل هدف ريال مدريد باللحظة الأخيرة.

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وبعدها نشر جونيور صورتين له أثناء الاحتفال بالهدف الثاني الذي سجله في مرمى فالنسيا، وهو يقبض يده ويرفعها للأعلى، معلقًا عليها: "القتال مستمر"، في إشارة لاستمرار معركته ضد العنصرية.

يُذكر أن جماهير فالنسيا قامت برفع لافتات صفراء أمس السبت، خلال مباراة فريقهم ضد ريال مدريد، عليها عبارات عنصرية ضد فينيسيوس جونيور.