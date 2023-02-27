سخرية انقلبت لثلاثية قاسية .. أونيون برلين يخسر صدارة الترتيب وصراع السوشيال ضد بايرن!

سهل VS حاسم.. جدل على السوشيال ميديا حول فوز بايرن ميونخ على أونيون برلين

لم يكن فريق السوشيال ميديا الخاص بنادي أونيون برلين موفقًا حينما أعتقدوا بأنهم سيفوزون بسهولة على منافسهم بايرن ميونخ قبل قمتهما في الدوري الألماني؛ فالفوز السهل انقلب لخسارة بثلاثية لفريقهم.

ونشر الحساب الرسمي لأونيون قبل مواجهة، أمس الأحد، تغريدة عبر حسابهم على تويتر كتبوا فيها "فوز سهل" في تقديم للمباراة.

تهكمت بعض الجماهير على التغريدة التي فيما يبدو هي الأخرى ساخرة إن نظرنا للوجه الذي وضع بعد الكلمات، لكن السخرية الأكبر كانت خسارة فريق العاصمة الألمانية بثلاثية نظيفة في لقاء شهد الظهور الأول للسنغالي ساديو ماني لصفوف بايرن ميونخ منذ الإصابة في نوفمبر الماضي.

رد بايرن، الذي يحتفل اليوم بعيد تأسيسه الـ 123، كما كان في الملعب كان خارجه؛ فقد وصف حسابه الرسمي على تويتر الفوز بـ "الحاسم" على ملعبهم وهو كذلك فقد حافظ لهم على صدارة الترتيب وأبعد أونيون ولو بخطوة عنهم.

ورفع بايرن بهذا الفوز رصيده إلى 46 نقطة في صدارة جدول الترتيب متفوقًا بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند صاحب نفس الرصيد، أما أونيون فتجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز الثالث.