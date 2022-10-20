سحر ليفاندوفسكي يقود برشلونة لنسيان جراح الكلاسيكو أمام فياريال

المهاجم البولندي يتألق من جديد والضحية هذه المرة إيمري ورجاله

نجح فريق برشلونة في تجاوز آلام الخسارة من غريمه التقليدي ريال مدريد في الكلاسيكو بأفضل صورة ممكنة، بإسقاط نظيره فياريال بثلاثية نظيفة بالدوري الإسباني.

المواجهة جمعت بين الفريقين على ملعب كامب نو، مساء اليوم، الخميس، في إطار الجولة العاشرة من عمر الليجا، بعد خسارة برشلونة 3/1 أمام ريال مدريد.

المدرب تشافي هيرنانديز قرر إجراء بعض التغييرات على فريقه، بالاعتماد على مارك تير شتيجن كحارس مرمى، وأمامه جوردي ألبا كظهير أيسر وماركوس ألونسو كقلب دفاع بجوار جول كوندي وسيرجي روبيرتو.

وفي الوسط تواجد فرينكي دي يونج مع بيدري وجافي، وبخط الهجوم روبرت ليفاندوفسكي وأنسو فاتي وفيران توريس.

التوليفة التي دخل بها تشافي نجحت في إسقاط رجال أوناي إيمري، وعدم منحهم أي فرصة لتهديد مرمى تير شتيجن من أجل التسجيل، بل وصلت نسبة الاستحواذ إلى 70% لصالح الفريق الكتالوني طوال المباراة.

ليفاندوفسكي نجح في التسجيل بطريقة رائعة بالدقيقة 31 من عمر اللقاء بمساعدة من جوردي ألبا، وكرر الأمر بعدها بـ4 دقائق فقط بهدف آخر من صناعة جافي.

ومع نهاية الشوط الأول سجل فاتي الهدف الثالث لصالح أصحاب الأرض، لتصبح الأمور أقل تعقيدًا على تشافي ورجاله للخروج بنقاط المباراة.

الشوط الثاني كان هادئًا نوعًا ما بعد ضمان برشلونة للفوز واستسلام إيمري وفياريال، لينجح الفريق في الخروج من معاناته الأخيرة بمختلف المستويات بانتصار ثمين.

النتيجة ترفع رصيد برشلونة من النقاط إلى الرقم 25 بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما يقبع فياريال بالمركز التاسع بـ15 نقطة.