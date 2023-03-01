"سحر الهلال" يثير الجدل وبلاغ لوزير الرياضة: معتقداتنا خط أحمر!

الهلال رغم حرمانه من التعاقدات إلا أنه حقق إنجازات جعلت منافسوه يشككون به

تحقيق الهلال السعوي للإنجازات رغم ظروفه الصعبة سبب حالة من عدم التصديق لدى بعض منافسيه، لتبدأ الاتهامات باستخدام أعمال السحر بملاحقته.

الزعيم حُرم من التعاقدات في فترتي الصيف والشتاء الماضيتين، على خلفية قضية لاعبه محمد كنو مع نادي النصر، لكنه نجح في حصد فضية كأس العالم للأندية المغرب 2022، وتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا.

أمام هذه الإنجازات، وجه مراسل قناة "SSC" السعودية، سؤالًا لفهد بن نافل؛ رئيس الهلال، حول ما إذا كان للسحر دخل في هذا الأمر، ليرد الأخير: "أعوذ بالله!، هذا عمل واجتهاد".

سؤال المراسل استفز الإعلامي الرياضي حسين الرويلي، ليتوجه بشكواه لعبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة، ضد القناة، معلقًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، معتقداتنا خط أحمر يا سمر الأمير".

وأضاف الرويلي، عبر مساحة على "تويتر": "نحن مسلمون موحدون، لم أكن أتمنى من مراسل في قناة سعودية رسمية أن يسأل رئيس نادٍ سعودي (هل تسوي سحر؟!)، شيء مخجل وبعيد عن المهنية، سموم وحقد تخرج لنا عبر مرسلين وقناة غير مسؤولة، لأن الإعلام لا يراقبه أحد!".

جدير بالذكر أن الهلال يلتقي بأوراوا ريدز الياباني في نهائي دوري الأبطال، والمقرر إقامته في أبريل المقبل، في النهائي الثاني الذي يجمع الفريقين بعد نسخة 2019، التي فاز بها الزعيم.