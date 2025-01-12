"إنه السحر".. شريط لاصق ينقذ مباراة توتنهام في كأس الاتحاد

ماذا حدث؟

شهدت مباراة توتنهام ومضيفه تاموورث (الناشط بدوري الدرجة الخامسة) في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي واقعة طريفة للغاية على ملعب "لامب".

وبعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي، حقق توتنهام الفوز بنتيجة 3-0 في الشوطين الإضافيين.

وجاءت ثلاثية السبيرز عن طريق ناثان تشيكونا (بالخطأ في مرماه) وديان كولوسيفسكي وبرينان جونسون في الدقائق 101 و107 و118.

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وقبل انطلاق المباراة، وجد الحكم ثقبًا في إحدى شباك المرمى، ما عطّل صافرة البداية.

ونشرت شبكة "بي بي سي" صورة تظهر استعانة أحد اللاعبين بشريط لاصق لإصلاح الشباك، حتى يتسنى لهم خوض المباراة، وذلك مع عبارة "سحر الكأس".