"سجلنا هدفًا" .. جماهير تشيلسي تغني احتفالًا بحدث نادر!

علي رفعت
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Fofana Chelsea 2022-23Getty
تشيلسيالدوري الإنجليزي الممتازتشيلسي vs ليدز يونايتدليدز يونايتد

لم يسجلوا على أرضهم منذ أسابيع بعيدة!

حقق فريق تشيلسي الفوز أخيرًا على أرضه ووسط جماهيره بعد غياب دام لأكثر من شهر ونصف دون تحقيق أي انتصارات على ملعب ستامفورد بريدج.

جاء هذا عندما استضاف الفريق نظيره ليدز، في المباراة التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي على ملعب البلوز عصر السبت.

الفوز كان مميزًا بشكل كبير، حيث جاء بهدف نظيف، وكان ذلك الهدف هو الأول لتشيلسي على ملعبه منذ تاريخ الـ 15 من شهر يناير أي منذ أكثر من شهر ونصف.

واحتفلت الجماهير بهذا الهدف بشكل جنوني، حتى أنها كتبت أغنية ولحنتها وقام بغنائها أثناء أحداث المباراة نفسه كأنهم لا يصدقوا ما حدث.

وكان آخر أهداف تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره قد تم تسجيله أمام كريستال بالاس في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

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