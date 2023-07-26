ستيفن جيرارد لم يكن إلا البداية .. الاتفاق يتعاقد مع مهاجم فرنسا رسميًا

أحمد فرهود
Steven Gerrard Ettifaq 2023Ettifaq Twitter
الإتفاقموسي ديمبيليستيفن جيرارددوري روشن السعوديانتقالات

صفقة كبرى تزين قائمة نادي الاتفاق في الموسم الجديد

Shahid Banner 1920x700 July 2023GOAL

الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، لم يكن إلا البداية فقط، حيث يبدو أن ميركاتو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، في الصيف الحالي؛ سيكون تاريخيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

الاتفاق أعلن التعاقد مع جيرارد؛ لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024، مع التفاوض مع أكثر من اسم عالمي.

وبالفعل.. أعلن الاتفاق في بيان رسمي، مساء اليوم الأربعاء، ضم المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك ليون.

وكتب النادي السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "شجاع، كريم، عميد، ذعّار، ما تخاف لو تكثر علينا الحشودة.. موسى ديمبيلي فارس جديد".

ديمبيلي بدأ مسيرته الكروية، في الفئات السنية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل الانتقال إلى الملاعب البريطانية، من بوابة فولهام الإنجليزي، ثم سيلتك الإسكتلندي.

وعاد المهاجم الفرنسي إلى بلاده، في صيف عام 2018، عندما انضم إلى أولمبيك ليون، والذي استمر معه حتى الانتقال إلى الاتفاق، ولكن تخللها فترة إعارة إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

Shahid Banner 1920x300 July 2023GOAL

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

53122 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 29076كريم بنزيما
  • 3432خاليدو كوليبالي
  • 4733روبرتو فيرمينو
  • 2794نجولو كانتي
  • 5623مارسيلو بروزوفيتش
  • 7464صفقة أخرى
53122 الأصوات