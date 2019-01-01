ستيفاني "حكم السوبر الأوروبي" تُثير الجدل بقرار صادم لليفربول

هل كانت على صواب؟

أثارت الفرنسية ستيفاني فرابرت، حكم مباراة كأس السوبر الأوروبية، الجدل بقرار صادم لليفربول، بالتغاضي عن احتساب ركلة جزاء لساديو ماني في أول 15 دقيقة من عمر المباراة.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية وجود لمسة يد على المدافع أندرياس كريستينسين داخل منطقة الجزاء، بعد ضربة ساديو ماني المقصية، إلا أن ستيفاني أشارت باستمرار اللعب، وسط غضب أسد التيرانجا، الذي اكتفى بالتحسر على قرار حكم المباراة.

وما أثار الجدل أكثر، أنها رفضت اللجوء لتقنية حكم الفيديو (VAR)، نظرًا لتمركزها الصحيح على مسافة قريبة جدًا من اللعبة.

⭐️جيرو هو صاحب الهدف الأول لـ"تشيلسي" في عهد لامبارد.👏#ليفربول_تشيلسي pic.twitter.com/GXAicdvtnn — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 14, 2019

ولم يكن القرار المثير الوحيد للحكم في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الفريق اللندني بهدف أوليفييه جيرو، أيضًا في أول 5 دقائق، تغاضت عن إشهار البطاقة الصفراء في وجه فيرجيل فان دايك، لتعمده قطع هجمة مرتدة لتشيلسي بيده.