بعد 328 دقيقة مع النصر .. ستيفانو بيولي يحسم مصير ويسلي من الإعارة في يناير

لعب مباراتين فقط في دوري روشن..

حسم نادي النصر، موقف الجناح البرازيلي الشاب، ويسلي جاسوفا، بشأن الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم، بعد تردد تقارير إعلامية عن اقترابه من مغادرة النادي العاصمي، على سبيل الإعارة، خلال فترة الميركاتو الشتوي.

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وانتقل ويسلي، صاحب الـ19 عامًا، إلى صفوف النصر، في أغسطس الماضي، قادمًا من كورينثيانز البرازيلي، بعقد حتى صيف 2028، فيما يعتمد المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي، على اللاعب بصورة أكبر، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما خاض مباراتين فقط في دوري روشن السعودي.

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وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن ويسلي سيواصل مشواره مع النصر، حتى نهاية الموسم الجاري، ولن يرحل معارًا في يناير، سواءً لأحد أندية دوري روشن السعودي، أو أندية خارجية، خاصة وأن اللاعب يحظى بثقة المدرب الإيطالي.

ولاقى بيولي انتقادات جماهيرية، خلال الفترة الماضية، في ظل عدم الاعتماد على ويسلي في مباريات دوري روشن، حيث يعد السنغالي ساديو ماني هو الخيار الأول لمدرب النصر في مركز الجناح الأيسر.

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وشارك ويسلي في 6 مباريات ببطولة دوري النخبة الآسيوية، سجل خلالها هدفًا في شباك العين الإماراتي، وصنع تمريرتين حاسمتين أمام العين والسد القطري، فيما لعب مباراتين في دوري روشن، ومباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين، بإجمالي 328 دقيقة.