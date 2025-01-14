مهاجم يوناني في ليفربول يفتح أبواب الهلال السعودي أمام داروين نونيز

صفقة قريبة من الحدوث

قام نادي ليفربول الإنجليزي بإرسال ممثليه إلى ألمانيا، من أجل التعاقد مع صفقة هجومية جديدة لدعم تشكيل المدرب آرني سلوت خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

العديد من التقارير الصحفية أشارت في الفترة الأخيرة، إلى اهتمام الهلال السعودي بالتعاقد مع داروين نونيز مهاجم ليفربول، وسط أنباء حول محادثات مستمرة بين الطرفين للاتفاق على مغادرة الأوروجوياني لملعب أنفيلد.

وفي الاتجاه الآخر، قال موقع "أنفيلد ووتش" إن ليفربول أرسل كشاف النادي الرئيسي، باري هانتر، إلى مدينة نورمبرج الألمانية، لمناقشة تفاصيل التعاقد مع المهاجم اليوناني ستيفانوس تزيماس المعار من صفوف باوك اليوناني.

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وأشار الموقع إلى أن ليفربول أبدى استعداده لدفع مبلغ 25 مليون جنيه استرليني للمهاجم صاحب الـ19 سنة الذي أبده تحمسه لهذه الخطوة، وهو ما يُمهد الطريق للتخلي عن نونيز خلال الأيام القليلة القادمة.

ويأتي ذلك بعدما أكد "أنفيلد ووتش" في وقت سابق، أن ليفربول رفض عرضًا من الهلال لضم نونيز مقابل 70 مليون جنيه استرليني، متمسكًا بمبلغ 85 مليونًا لبيع اللاعب.

ويلعب تزيماس حاليًا على سبيل الإعارة مع نورمبرج في دوري الدرجة الثانية الألمانية، ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 2 في 15 مباراة هذا الموسم، وهو الأمر الذي لفت أنظار ليفربول ومدربه آرني سلوت.