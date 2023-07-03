"ستقابله قريبًا في سانتياجو برنابيو".. صديق حكيمي يحسم مستقبل مبابي!

هل يفجر مبابي قنبلة هذا الصيف في الانتقالات؟

أثار المغني مراد، الصديق المقرب لنجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، جدلًا كبيرًا بعد تصريحاته الأخيرة الخاصة بمستقبل كيليان مبابي.

وأكد مراد خلال حفل موسيقي كبير في مدريد، أن قائد فرنسا سيكون قريبًا لاعبًا في ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة " سبورت" ظهر غضب جماهير ريال مدريد من مبابي، بعدما وجه مراد سؤلًا لهم عن إمكانية طلب النادي ضم مبابي مجددًا حيث قاموا بالهتاف ضده موجهين له السباب، ولكن مراد طلب منهم الهدوء قائلًا: "لا تقلقوا سيكون لديكم قريبًا في ملعب سانتياجو برنابيو".

وذكرت تقارير، أن مبابي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، رفض تفعيل بند التمديد لموسم إضافي، ومازال مستقبله غامضًا لأن والدته فايزة العماري تتحكم فيه وفي مستقبله ورفضت قبل عامين انتقاله لريال مدريد.

وأشارت التقارير أن إدارة باريس سان جيرمان كانت تفكر في بيع مبابي هذا الصيف حتى لا يرحل مجانًا الموسم القادم، ولكن لم يحدث أي مفاوضات لانتقال قائد فرنسا لأي فريق ومن المتوقع استمراره مع الفريق الباريسي.