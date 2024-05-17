"ستظلون في قلبي للأبد" .. نجم آرسنال يعلن الرحيل رسميًا ويمنح الفرصة لأندية السعودية!

نجم آرسنال يعلن عن رحيله رسميًا..

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أعلن المصري محمد النني، لاعب وسط فريق الكرة بنادي آرسنال الإنجليزي، عن رحيله رسميًا بنهاية الموسم الجاري، بعد 8 سنوات قضاها في قلعة الجانرز.

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ووجه النني رسالة لجماهير آرسنال، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "أنا هنا اليوم لأقول لكم وداعًا، سأفتقدكم كثيرًا، شكرًا على كل شيء قدمتموه من أجلي ودعمكم لي، ستظلون في قلبي للأبد، أريد أن أخبركم كم أحبكم وما تعنون بالنسبة لي، لن أنسى دعمكم لي مطلقًا، سألتقيكم يوم الأحد على ملعب الاتحاد، لأودعكم وجهًا لوجه، سأشتاق إليكم وداعًا".

ويستعد آرسنال لمواجهة إيفرتون، على ملعب الاتحاد، يوم الأحد المقبل، في مباراة الجولة 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (موسم 2023-2024).

وتطمح جماهير آرسنال نحو تحقيق المعجزة التي تتمثل في الفوز على إيفرتون، وخسارة مانشستر سيتي أمام وست هام يونايتد، في الجولة الأخيرة، من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، للمرة الأولى منذ 2004.

ويحتل آرسنال وصافة جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 86 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

وانتقل محمد النني إلى آرسنال في يناير 2016، قادمًا من بازل السويسري، وخاض لاعب وسط منتخب مصر، 161 لقاءً بقميص الجانرز في كافة المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة، فيما لعب الننبي 6 مباريات فقط خلال الموسم الرياضي الجاري.

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وارتبط اسم النني برغبة نادي الاتفاق، في التعاقد مع اللاعب المصري، وسط منافسة مع الثنائي التركي بيشكتاش وجلطة سراي.

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