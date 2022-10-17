ستسعد البعض وتغضب آخرين .. ياسر المسحل يفجر مفاجأة عن توثيق البطولات

فترة انتشار فيروس كورونا في السعودية عطلت عملية توثيق بطولات الأندية، لكن اتحاد القدم أكد أن الملف سيخرج للنور قريبًا

كشف ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الجديد في ملف توثيق بطولات الأندية السعودية، مؤكدًا أن بعض الأولويات خلال الفترة الماضية، عطلت عملية التوثيق، لكنها تستكمل خلال الفترة الحالية.

توثيق البطولات طلب نادى به الكثيرون على مدار السنوات الماضية، في ظل الخلاف الدائر حول عدد بطولات كل نادٍ.

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مع تتويج أي نادٍ ببطولة، تبدأ التلاسنات بين الجماهير والإعلاميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع شد وجذب واتهامات لبعض الأندية بتزوير عدد بطولاتها.

ماذا قال المسحل عن توثيق البطولات؟

رئيس اتحاد القدم حسم الجدل الدائر حول آلية توثيق البطولات، مؤكدًا أن التوثيق سيبدأ منذ نشأة الكرة السعودية وليس منذ تأسيس اتحاد القدم.

وقال المسحل، خلال تصريحاته لوسائل الإعلام في المطار قبل توجه بعثة منتخب السعودية لمعسكر إعداد مغلق في أبو ظبي الإماراتية: "لم ننس موضوع توثيق البطولات، لكن كان لدينا بعض الأولويات، وانتشار فيروس كورونا عطلنا كذلك، لكن هذا التوثيق سيرى النور بشكل مؤكد، سيراه بشكل وطريقة ترضي الجميع، نحن على مستوى الجمعية العمومية لا نريد أن نبخس أي نادٍ أي بطولة حصل عليها، في النهاية كل نادٍ يعرف ما حققه من بطولات، ولا يوجد شيء نخاف منه، سنؤدي عملنا بإطلاع أعضاء الجمعية العمومية والإعلام وبآلية واضحة".

وأضاف: "سنكشف كيف سيتم هذا التوثيق، تاريخنا ثري جدًا، تقريبًا في عام 1947 الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – حضر مباراة وسلم كأس، هذه المباراة ربما لا يعرف عنها الكثيرون شيئًا، هذا هو تاريخنا الرائع، أن يكون المؤسس هو من بدأ في حضور مباريات وتسليم الكؤوس، لذلك سنوثق كل شيء، فتاريخنا واضح لم يتعد 70 عامًا، أي ليس ألف سنة كي يكون توثيقه صعبًا، فكل شيء موجود ومعروف للجميع، وسنقدم هذا المنتج للأجيال الجديدة كي تتعرف على تاريخها".

المسحل اختتم: "اتحاد القدم السعودي تم الاعتراف به في عام 1956، لكننا لن سنوثق البطولات من وقت تأسس الاتحاد، ولكن من وقت نشأة كرة القدم في الدولة السعودية، من وقت الملك عبد العزيز".

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