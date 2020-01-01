سبورتينج لشبونة يطلق على أكاديميته اسم كريستيانو رونالدو

تكريم من النادي البرتغالي للأسطورة كريستيانو رونالدو

قام نادي سبورتينج لشبونة بإعادة تسمية الأكاديمية الخاصة به باسم كريستيانو رونالدو بعد حوالي 20 عامًا من تخرجه منها وتحقيق جميع الأرقام الممكنة.

وكان رونالدو قد رحل من سبورتينج لشبونة في 2003 صوب مانشستر يونايتد ليبدأ في صناعة التاريخ مرورًا بالمحطة الأبرز في ريال مدريد والآن مع يوفنتوس.

وحول تلك الطريقة التي قرر بها النادي البرتغالي تكريم رونالدو، قالوا في بيان رسمي اليوم: "الابن الطيب لسبورتينج لشبونة، المنزل الذي جعل كريستيانو رونالدو يرحب به الآن من خلال إطلاق اسمه على أكاديمية النادي"

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وأضاف: "تكريمًا لمن أصبح أفضل لاعب برتغالي في كل العصور تقوم إدارة النادي بإطلاق اسم صاروخ ماديرا على أكاديمية النادي التي تخرج منها قبل حوالي 20 عامًا"

وتابع النادي في بيانه: "وهكذا ستخلد الأكاديمية اسم أعظم رمز تم تشكيله على الإطلاق بين جدرانها، وسيكون هذا مصدر إلهام يتبعه جميع المواهب الشابة لكي يحاولوا السير على نهجه"

وحقق كريستيانو رونالدو 5 كرات ذهبية و5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، إضافة إلى التتويج بكأس الأمم الأوروبية ودوري الأمم الأوروبية رفقة منتخب بلاده.

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته حتى الآن؟

يذكر أن كريستيانو رونالدو قد انضم إلى سبورتينج لشبونة في 1997 بعمر 12 عامًا قادمًا من مسقط رأسه في ماديرا لتبدأ موهبته في التشكل والتطور ومن ثم الانطلاق.