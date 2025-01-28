ما خطة البارسا؟

يعتزم برشلونة وضع اسم الفنان إد شيران على قميص الفريق في مواجهة ريال مدريد بالكلاسيكو المقبل.

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة يوم 11 مايو المقبل ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "هناك توافق بين البارسا وشركة Spotify الموسيقية، على وضع اسم شيران على قميص الفريق في الكلاسيكو".

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وسوف يخلف المغني الإنجليزي المساهم والراعي لفريق إبسويتش تاون، كلًا من "دريك وروزاليا ورولينج ستونز وكارول جي وكولدبلاي".

وأوضحت أن "مباراة الكلاسيكو المقبلة ستكون السادسة في الدوري ضد ريال مدريد التي تتخلى فيها شركة تشغيل الموسيقى عن صورتها على قميص البارسا، بعد ظهورها لأول مرة في أكتوبر 2022".

وختمت: "كان هناك إجماع منذ أسابيع على وضع اسم شيران لموقعة الكلاسيكو، حيث سيبدأ بعد 3 أسابيع فقط من المباراة جولته الأوروبية في ملعب Metropolitano في مدريد بحفلتين يومي 30 و31 مايو، وسوف تستمر الجولة عبر 10 دول حتى سبتمبر".