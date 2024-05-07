سبب قيمته 58 مليون يورو يدفع برشلونة نحو التخلص من ليفاندوفسكي

المهاجم البولندي يضع ناديه في ورطة

أصبح نادي برشلونة الإسباني أكثر حرصًا على بيع روبرت ليفاندوفسكي بأقرب وقت ممكن، والسبب هو 58 مليون يورو.

صاحب الـ35 سنة خاض موسمًا رائعًا مع برشلونة فور قدومه للنادي، ولكن مستواه تراجع بشكل ملحوظ خلال هذا الموسم، ويخشى مجلس الإدارة أن تزداد الأمور سوءًا مع تقدمه في السن.

شبكة "كادينا سير" قالت إن برشلونة يريد بيع مهاجمه المخضرم، لأن استمراره سيضع المزيد من الأعباء المالية على النادي، بسبب الزيادة المفروضة في أجره خلال الموسمين المقبلين، حتى نهاية عقده في عام 2026.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسيحصل ليفاندوفسكي على مبلغ 32 مليون يورو خلال موسم 2024/2025، وإذا بقى لموسم آخر سيكسب 26 مليونًا، في الوقت الذي يمكنه فيه إنهاء عقده لو لم يلعب 55% على الأقل من مباريات الفريق بواقع أكثر من 45 دقيقة لكل مباراة.

وهذه الأموال ستضع الكثير من الأعباء على خزائن برشلونة، لذلك يريد النادي التخلص من مهاجمه البولندي البالغ من العمر 35 سنة، وسط أنباء حول تواصل اهتمام الأندية السعودية بالحصول على خدماته.

جدير بالذكر أن بيني زاهافي وكيل ليفاندوفسكي، دخل في خلاف مع جوان لابورتا رئيس برشلونة، بسبب تراجع الأخير عن تعيين موكله هانز فليك كمدرب للفريق، مما يجعل رحيل الدولي البولندي أكثر صعوبة.