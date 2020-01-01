سبب غريب جعل هامبورج يستبعد يورجن كلوب من تدريبه!

في بعض الأحيان قد تغير الأشياء الصغيرة مسار تاريخ كرة القدم

بات اسم يورجن كلوب هو الأكثر نجومية في عالم التدريب في كرة القدم، بما صنعه سواء مع بوروسيا دورتموند أو مع ليفربول الذي تفوق أوروبيًا وعالميًا الموسم الماضي ويعيش مسيرة مظفرة في البريميرليج هذا الموسم بلا هزيمة وقد ضمن اللقب عمليًا.

لكن نادي هامبورج، القابع في دوري الدرجة الثانية الألماني، قد يعض أصابع الندم الآن عندما يتذكر أنه فوت على نفسه فرصة التعاقد مع المدرب الألماني لتولي تدريبه قبل أكثر من 10 أعوام في تقرير نشرته مجلة "فور فور تو".

الواقعة تعود إلى فبراير 2008، حيث كان هامبورج قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع كلوب في الموسم الجديد.

في الواقع كان النادي قد توصل بالفعل إلى اتفاق بشأن الراتب مع كلوب الذي كان يدرب ماينز في دوري الدرجة الثانية.

ولكن كانت هناك بعض الخيارات الأخرى أيضًا على لائحة هامبورج، ولذا طُلب من مجموعة من الكشافة مراقبة مختلف المرشحين وإبداء آرائهم بشأنهم.

لكن الكشافة حكموا على كلوب من خلال مظهره، فلم يعجبهم أنه كان يرتدي بنطال جينز به ثقوب، واشتكوا من أنه غالبًا ما كان يحلق شعره بطريقة سيئة، واعتقدوا أنه يفقتر للجدية من طريقة ملابسه.

وبناء على تقرير الكشافة قام هامبورج بشطب اسم كلوب في القائمة وانضم إلى بوروسيا دورتموند بدلاً من ذلك. البقية، كما تعرفون هو التاريخ.

مر على هامبورج منذ هذا القرار ما يقرب من 20 مدربًا، فيما قرر بوروسيا درتموند التعاقد مع كلوب، ليقوده الأخير في العقد الماضي لجعله القطب الثاني في الكرة الألمانية والفريق الذي نجح في كسر هيمنة بايرن ميونيخ على لقب البوندسليجا لموسمين متتاليين، إضافة للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ربما كان يتغير مسار تاريخ هامبورج إذا ما قرر عدم الحكم على الشخص بمظهره أو بطريقة ملابسه، لكنه في الأخير قرار غير من صفحة ضخمة كادت أن تُكتب في كرة القدم.