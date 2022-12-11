سبب غريب .. "السومة من يستحق الانتقاد وليس حمدالله"

حمدالله يتواجد مع منتخب المغرب في قطر

كما اعتاد دومًا، دافع الإعلامي سعود الصرامي عن عبد الرزاق حمدالله وأكد أن وجوده على دكة البدلاء مع منتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022 لا يعيبه أبدًا ولا يستحق الانتقادات الموجهة له بسبب ذلك.

المتحدث السابق باسم النصر أشار خلال تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي إلى أن عمر السومة مهاجم الأهلي المعار إلى العربي القطري هذا الموسم هو من يستحق الانتقاد وليس مهاجم الاتحاد.

وفسر حديثه قائلًا "يُحاولون التقليل من قيمة حمدالله الفنية والتاريخية بالحديث عن وجوده ضمن البدلاء في منتخب المغرب، اللاعب يستحق الإشادة والمساندة حاليًا لأنه يُمثل الآن كل الوطن العربي ويستعد لمواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم".

تابع "من يستحق الانتقاد هو عمر السومة، المهاجم الذي ينتقل من ملعب إلى ملعب بقمصان مختلفة وهو مازال على ذمة الأهلي، نراه في مباراة البرازيل بقميص رونالدو وفي مباراة بلجينا وكندا بقميص دي بروينه وفي مباراة إنجلترا بقميص ستيرلينج، أعلم أنه معار من الأهلي لكنه مازال مرتبطًا بعقد معه. هذا اللاعب الذي يستحق الانتقاد وليس من يستعد للعب نصف نهائي كأس العالم 2022".

يُشار إلى أن السومة رفض الاستمرار مع الأهلي بعد الهبوط إلى دوري يلو السعودي بنهاية الموسم الماضي، وقد خرج بالإعارة لموسم واحد إلى العربي القطري.

المغرب ستواجه فرنسا في نصف نهائي المونديال يوم الأربعاء القادم، وقبلها بـ24 ساعة ستلعب الأرجنتين وكرواتيا المباراة الأولى من نفس المرحلة.