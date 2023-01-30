سبب خفي.. تين هاج يقرر اصطحاب لاعبي مانشستر يونايتد إلى لاس فيجاس!

لماذا سيذهب فريق مانشستر يونايتد إلى لاس فيجاس؟

قرر إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد إضافة رحلة للفريق إلى لاس فيجاس كجزء من جولة الفريق بالولايات المتحدة قبل الموسم الجديد.

ولم يذهب فريق اليونايتد خارج الولايات المتحدة منذ عام 2018 وهي زيارة كانت محبطة لجوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق للفريق.

واستغل مورينيو الرحلة للتنفيس عن غضبه من فشل نائب الرئيس السابق في التعاقد مع مدافع مركزي خلال فترة الانتقالات، ورحل سريعًا عن تدريب الفريق.

ومن غير المحتمل أن تنتهي مغامرة تين هاج بنفس الطريقة، فالمدرب الهولندي يقدم منذ توليه المنصب نتائج رائعة وقاد الفريق إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وأبقاه في كل المسابقات.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار" فإن تين هاج يخطط لأخذ لاعبيه إلى هناك لسبب آخر.

فكشفت الصحيفة أن المدرب يريد اختبار الطريقة التي سيتصرف بها اللاعبون في لاس فيجاس، لشهرتها الواسعة وسحرها.

ولن يسمح تين هاج لأي لاعب من الفريق أن يحاول التعامل مع الرحلة على أنها عطلة.

ولم يسبق أن زار فريق اليونايتد لاس فيجاس أثناء وجوده في الولايات المتحدة لكنه سيلعب مباراة على ملعب ألجينت ضد منافس لم يذكر اسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

والملعب ملك لفريق "NFL Las Vegas Raiders" لذلك سيكون نجاحًا ماليًا كبيرًا لمانشستر يونايتد.

وفاز يونايتد يوم الأربعاء الماضي ضد نورتنهام فورست في إياب نصف نهائي كأس كاراباو بنتيجة 3-0.