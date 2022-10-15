سبب انخفاض مستوى ليفربول؟ فان دايك: لا أعلم!

فان دايك يؤمن أن عودة ليفربول ممكنة

اعترف فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول بأنه ليس لديه أي فكرة عن سبب انخفاض أداء فريقه هذا الموسم، حيث حقق الريدز أسوأ انطلاقة له حتى الآن مع المدرب يورجن كلوب.

فبعد الموسم الماضي الذي تألق فيه ليفربول في كافة البطولات وشارك حتى الرمق الأخير في المنافسة على الدوري وأبطال أوروبا، تراجع الريدز للغاية واختلفت العروض بصورة واضحة.

ماذا قال فان دايك؟

أوضح فان دايك أنه لا يعرف السبب الحقيقي وراء انخفاض مستوى ليفربول مع انطلاقة الموسم الحالي، لكنه يرى أن مواصلة العمل والتدريب ستساعد الريدز على العودة.

وفي حديثه إلى قناة "سكاي سبورتس"، قال الهولندي: "من الصعب العثور على سبب مباشر لذلك. يمكن أن تكون أشياء متعددة ولكن ليس لدي فكرة بالضبط لماذا".

وواصل: "لا فائدة من التفكير في سبب عدم سير المباريات التي لعبناها بالشكل الذي أردناه".

وتابع: "نريد تحسين الوضع الآن ومن أجل القيام بذلك نحتاج العمل كل يوم، وكل تدريب، والقتال ومحاولة الفوز بالمباريات".

واختتم: "هذا ما نحاول القيام به وما زلت أعتقد أننا سنكون كذلك لأن لدينا نوعية جيدة من اللاعبين. سنواصل العمل والتحسن".

ويمر فان دايك بفترة متواضعة في مستواه مع انطلاقة هذا الموسم، حاله كحال بقية عناصر ليفربول، حيث انخفضت عروض الفريق في الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن فريق ليفربول يواجه نادي مانشستر سيتي غدًا ضمن الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.