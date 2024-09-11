سببان رئيسان لقراره.. داني كارباخال يحسم مستقبله في ريال مدريد!

الإسباني الدولي داني كارباخال أمام مفترق طرق تاريخي في مشواره

حدد الإسباني الدولي داني كارباخال ملامح مستقبله مع ريال مدريد، في ظل انتهاء عقده الصيف المقبل مع النادي الملكي.

ويملك كل من كارباخال وريال مدريد خيار التجديد لعام إضافي تلقائيًا حال موافقة الطرفين، وهو الأمر الذي اتبع في حالات لوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش وتوني كروس.

صحيفة "آس" الإسبانية أكدت أن كارباخال يريد الاستمرار في النادي الملكي، لعدة أسباب وجيهة بعضها يخصه وبعضها يخص الآخرين.

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السبب الأول هو رغبة كارباخال في أن يصبح القائد الأول للنادي الملكي، شيء سيحدث لو بقي لموسم إضافي بعد أن يغادر لوكا مودريتش أسوار البرنابيو.

أما السبب الثاني فهو الرغبة الكبيرة من كارلو أنشيلوتي في تجديد عقد كارباخال، الركيزة الأساسية في الوقت الراهن للنادي الملكي وتشكيلة المدرب الإيطالي.

ريال مدريد آثر أن يبقي الكرة في ملعب كارباخال نفسه، احترامًا لسجل اللاعب صاحب الـ 32 عامًا مع النادي الملكي.