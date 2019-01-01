قائمة المرشحين لخلافة سباليتي تُختصر لـ3 أسماء

من منهم سيكون مدرب الإنتر الموسم القادم؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم يعد السؤال الدائر في الإنتر عن مستقبل لوتشيانو سباليتي، بل أصبح "من سيخلف المدرب الإيطالي الموسم القادم"، إذ حُسم تمامًا أمر التخلي عن الرجل الذي خسر كل البطولات هذا الموسم ومازال يُصارع لضمان اللعب في دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

وخرج النيرادزوري يوم الخميس الماضي من الدوري الأوروبي إثر خسارته أمام إنتراخت فرانكفورت بهدف دون رد في ميلانو بعد تعادله سلبًا في ألمانيا، ويتواجد الفريق في المركز الرابع حاليًا من جدول ترتيب الدوري الإيطالي وأمامه مباراة مهمة ومصيرية أمام ميلان مساء الأحد.

صحيفة كورييري ديلا سيرا أوضحت أن النادي اتخذ قراره بالفعل بعدم بقاء سباليتي للموسم القادم، لكن مع التأكيد على استمراره لنهاية الموسم حتى لو خسر الديربي يوم الأحد، وقد اختصرت الإدارة قائمة المرشحين لخلافته لـ3 أسماء.

ريان بابل: فان دايك لديه نقطة ضعف!

الاسم الأبرز والأهم هو أنتونيو كونتي الذي سبق أن عينه جوزيبي ماروتا في يوفنتوس وحققا معًا نجاحًا مذهلًا، لكن هناك أيضًا وحسب الصحيفة ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي المطلوب في روما، وماركو جامباولو مدرب سامبدوريا الذي يُقدم موسمًا جيدًا جدًا في مدينة جنوى.

وتتشابه أفكار المدربان ساري وجامباولو كثيرًا، إذ يعتمد الرجلان على فكرة الاستحواذ والتمريرات القصيرة الجماعية واللعب الجميل، فيما يُفضل كونتي اللعب بـ3 مدافعين في الخلف وامتلاك منظومة دفاعية قوية.