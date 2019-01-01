سباليتي يُوضح ما حدث مع جماهير إنتر، ويرفض الحديث عن إيكاردي

الإنتر حقق انتصارًا مهمًا على سبال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض لوتشيانو سباليتي المدير الفني للإنتر الحديث عن ماورو إيكاردي، مهاجم الفريق البعيد عن اللعب منذ قرار سحب شارة القيادة منه خلال فبراير الماضي.

وحقق النيرادزوري انتصارًا مهمًا على سبال بهدفين دون رد ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي، وسُئل سباليتي بعد اللقاء عن إمكانية عودة إيكاردي خلال المباريات القادمة، خاصة مع إيقاف لاوتارو مارتينيز عن مواجهة إنتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي وخوض الفريق مواجهة حاسمة ضد ميلان في الدوري.

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فأجاب "لن أتحدث عن إيكاردي، لأن كل ما أقوله سيُترجم بطريقة خاطئة. لدينا هدف مشترك وهو الفوز. ليس علينا أن نتعانق، لكن علينا أن نحافظ على عقودنا مع الإنتر. الأمر ليس أنك وقعت عقدًا لـ5 سنوات وستبقى في الإنتر لتلك السنوات الخمسة. عليك أن تُثبت بأدائك دومًا أنك تستحق أن تكون في الإنتر".

المدرب دخل في ما يُشبه المشادة مع بعض جماهير الفريق قبل اللقاء، إذ التقطته الكاميرات وهو يقول للجماهير "فورتسا إنتر، عليكم أن تقولوا فورتسا إنتر"، وقد أوضح ما حدث بقوله لقناة سكاي سبورت "لم يكن بالتأكيد عراكًا مع أحد. لو شاهدتم في اللحظات الأولى من المباراة، قلت "برافو، فورتسا إنتر. عليكم أن تقولوا فورتسا إنتر"، لأن تحية النادي والفريق هي ما يهم".