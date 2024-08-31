بعد سباعية بلد الوليد.. فليك يسير على خطى جوارديولا!

ماذا حدث؟

قاد المدرب الألماني هانز فليك فريق برشلونة بنجاح كبير في بداية مشواره هذا الموسم، حيث حقق 4 انتصارات (بالعلامة الكاملة) في الدوري الإسباني لكرة القدم، كان آخرها اليوم السبت بسباعية نظيفة أمام بلد الوليد.

وتمكن فليك، رغم الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه النادي، من خلق توليفة متجانسة، مكنت الفريق من احتلال صدارة ترتيب الليجا، بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد (الوصيف).

ونشرت شبكة " ESPN" عبر حسابها على منصة إكس، عددًا من الصور لفليك وهو يعطي بعض التوجيهات للاعب الفريق الشاب هيكتور فورت صاحب الـ18 عامًا، بعد صافرة نهاية مباراة بلد الوليد.

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وحظيت الصور بإعجاب بعض المتابعين، الذين ربطوا الفعل بما يقوم به بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي (برشلونة سابقًا) مع لاعبيه عقب نهاية المباريات.

يشار إلى أن هيكتور فورت لم يشارك في أي مباراة مع برشلونة هذا الموسم، واكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء.