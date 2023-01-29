سباب وعنف ضد اللاعبين .. ثنائي المصري يرفض التدريب مع حسام حسن

أزمة غريبة في الدوري المصري

في حادثة غريبة، رفض المصري مروان حمدي والجزائري عبد الرحيم دغموم خوض تدريبات فريقهما المصري البورسعيدي تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

الثنائي برر ذلك بأسلوب المدرب غير الجيد مع اللاعبين وتوجيه السباب والشتائم لهم خلال المران، وهو السبب ذاته الذي قاد محمد عنتر للمطالبة بالرحيل وقد انتقال بالفعل إلى نادي سيراميكا كليوبترا.

موقع "كل الكوورة" المصري أوضح أن أسلوب حسام حسن العنيف وتوجيهه الشتائم للاعبين دفع العديد منهم للمطالبة بالرحيل عن الفريق وآخرهم الثنائي حمدي ودغموم.

المصري كان قد خسر أمام فاركو بنتيجة 2-1 خلال مباراة أمس في الجولة الـ16 من الدوري المصري، وسيواجه سموحة مساء الثلاثاء القادم.

دغموم صاحب الـ24 عامًا انضم للمصري بداية الموسم الجاري قادمًا من وفاق سطيف ويُعد من أبرز اللاعبين في الدوري المصري هذا الموسم، وقد لعب 12 مباراة سجل بها هدفين وصنع واحدًا.

مروان حمدي انضم للنادي قادمًا من الزمالك هذا الموسم كذلك، وقد نجح في إحراز 4 أهداف وصناعة هدف وحيد خلال 12 مباراة مع المصري.