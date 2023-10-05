"سأنضم لفريق أخي" .. ماريو بالوتيلي يرد على انتقاله إلى باريس سان جيرمان!

بالوتيلي يرد على إمكانية انتقاله إلى باريس سان جيرمان في المستقبل..

دخل الإيطالي ماريو بالوتيلي نجم أضنة دمير سبور المرحلة الأخيرة في مسيرته المهنية بالفعل، حيث عاد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا من جديد إلى تركيا، لكنه قرر السخرية ضمنيًا من فكرة الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

بالوتيلي، ورغم ابتعاده عن الأضواء، إلا أنه يظل مادة خصبة لوسائل الإعلام بسبب تصرفاته المثيرة دومًا للجدل، وتصريحاته التي لا يخجل أبدًا من قولها.

وفي مقابلة مع خدمة البث الرقمي "tvplay.it" الإيطالية، سُئل بالوتيلي عما إذا كان من الممكن أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في المستقبل.

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ورد بالوتيلي قائلًا: "إذا اتصل بي باريس سان جيرمان غدًا، فهل سأذهب؟ بالطبع لا، لقد لعبت في نيس ولعبت في مارسيليا، ولن أذهب أبدًا إلى باريس سان جيرمان".

ليسأل بعدها عن رأيه في نفس الأمر إذا عرض عليه باريس سان جيرمان عشرة ملايين يورو، ليرد: "بعشرة ملايين يورو، نعم، حتى لو اتصل بي فريق أخي وأعطاني عشرة ملايين سأذهب وألعب مع أخي، أنا أحترمهم، لكن المساكين لديهم أخي الذي يسجل الأهداف في مرماه".

يذكر أن إينوك شقيق بالوتيلي يلعب مع فريق أوسبيتاليتو الذي ينشط في دوري الدرجة الخامسة الإيطالي.