سأل بارتوميو عمًا يتقاضاه.. تسريبات تكشف "هوس" رونالدو براتب ميسي!

تفاصيل تكشف غيرة "الدون" من الأرجنتيني

بعد أن كشفت صحيفة "الموندو" الإسبانية عن تسريبات تطرقت إلى أسباب فسخ كريستيانو رونالدو علاقته التعاقدية مؤخرًا مع وكيله خورخي مينديش، تداولت أنباء أخرى عن سجال دار بين كريستيانو ورئيس برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو حول راتب منافسه الأهم ليونيل ميسي.

رونالدو كان "مهووسًا" براتب ليونيل ميسي وفق التقارير لدرجة أنه سأل بارتوميو عن الأموال التي يتقاضاها لاعبه آنذاك في برشلونة ليونيل ميسي.

كان ذلك في إحدى حفلات الجوائز الفردية، وبصحبة مينديش نفسه الذي دار أمامه الحوار.

ورد بارتوميو على رونالدو بقوله: "لا يمكنني أن أخبرك راتب ميسي، لكنه أكثر من ضعف ما يدفعه لك ريال مدريد".

وبعد فترة وجيزة، رحل رونالدو عن النادي بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، لينضم إلى يوفنتوس مقابل 111 مليون يورو حيث زاد أيضًا راتبه إلى 565 ألف يورو أسبوعيًا، أو نحو 30 مليون يورو سنويًا.