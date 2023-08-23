"سألني عن لون ملابسي الداخلية" .. صحفية إسبانية تكشف تحرش لويس روبياليس بها!

الفضائح تواصل ملاحقة رئيس الاتحاد الإسباني منذ تقبيل نجمة منتخب السيدات أثناء الاحتفال بالفوز بكأس العالم 2023..

يبدو أن أزمة تقبيل لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لنجمة برشلونة جيني هيرموسو خلال تسليم ميداليات الفوز بلقب كأس العالم للسيدات 2023، قد فتحت بابًا لن يغلق ضد نجم ليفانتي السابق، بعدما ادعت صحفية سبق لها العمل في الاتحاد الإسباني بتعرضها للمضايقات من روبياليس.

وأجرت تامارا راموس، الشريكة المؤسسة لموقع "Futbolistas ON" الإسباني مقابلة اتهمت خلالها روبياليس بمضايقتها عندما عملا معًا في الاتحاد الإسباني.

وقالت راموس: "لقد عانيت من الإذلال، لقد كان أمرًا شنيعًا، لا يفاجئني ما حدث منه الآن على الإطلاق، لأنني أعرفه منذ سنوات عديدة وعانيت من ذلك، والغريب أنه يفعل ذلك في الأماكن العامة".

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وكشفت راموس عن التعليقات البذيئة التي كان من الممكن أن يدلي بها روبياليس نحوها أمام أساطير أمثال إيكر كاسياس أو جيرارد بيكيه، وأنه كان عليها أن تستمع إلى كل ذلك.

الصحفية الإسبانية أشارت إلى أن روبياليس كان يوجه لها أسئلة محرجة، مثل السؤال عن لون الملابس الداخلية التي ترتديها، وأشياء من ذلك القبيل.

وتؤكد راموس أنه أصبح من الأسهل الآن على الجميع تصديقها، وأشارت إلى أن رحيلها عن العمل في الاتحاد الإسباني لكرة القدم كان معقدًا، وأنها مرت بوقت قاتل خلال تلك الفترة.

وفي ختام حديثها أكدت تامارا راموس أنها لا تصدق الاعتذارات التي يدلي بها روبياليس الآن، وأنها ليست سوى أكاذيب يبرر بها ما فعله.