"سأكون الرجل الأول".. مساعد كلوب يكشف سر "الرقصة الأخيرة" وخطته للعودة إلى ليفربول

سنترك الأنفيلد بفريق مليء بالجوع والمواهب والقادة

أكد الهولندي بيب ليندرز، المدرب المساعد ليورجن كلوب في ليفربول، أنه يتمنى أن يعود إلى قلعة الريدز كمدير فني للفريق في المستقبل.

وكان كلوب، قد أُعلن الأسبوع الماضي أنه سيغادر ليفربول في نهاية الموسم، كما سيخلي مساعدوه ليندرز وبيتر كراويتز وفيتور ماتوس مناصبهم وسيرحلون معه عن الآنفيلد.

وقال ليندرز في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": "الرحيل عن نادٍ بقيمة ليفربول، الأمر ليس سهلًا، لكن في الحياة أشعر دائمًا أنه يتعين عليك القيام بالشيء الصحيح، وهذا ما فعلناه، اتفقنا أن يكون هذا الموسم استثنائيا وأن نجعلها (الرقصة الأخيرة)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لم أكن أعلم أن الرحيل سيكون هذا الموسم ولكني كنت أعلم أن المشروع يقترب من نهايته. لقد قلتها على سبيل المزاح منذ فترة أنني سأضرب أي شخص لديه نقطة ضعف داخل ليفربول على رأسه! فقط للتأكد من أننا سنواصل حتى خط النهاية".

وتابع مساعد كلوب: "نحن نسير في الطريق الصحيح هذا الموسم، ومع مرور الوقت نقوم بعمل جيد، ومن الجيد حقًا أن نتمكن من اتخاذ هذا القرار مبكرًا حتى نترك النادي بفريق مليء بالجوع والمواهب والقادة أيضًا، والذي يمكنه أن يكون ناجحًا حقًا في السنوات المقبلة".

وواصل: "أنا مدين لليفربول بكل شيء. بصراحة، إنهم لا يدينون لي بأي شيء. قلت دائمًا أنني سأترك يورجن يومًا ما؛ وفي هذه اللحظة لن أكون مساعدًا لأي شخص آخر، وهذه هي اللحظة التي سأرحل فيها وسأتولى المهام بمفردي".

وسلط ليندرز أيضًا الضوء على الأخبار المتداولة والتي تفيد بأن فيتور ماتوس سيغادر النادي أيضًا، ملمحًا إلى أنه ينوي تعيين البرتغالي مساعدًا له عندما يتولى منصبه التالي، مؤكدًا أنه على الرغم من أنه لن يكون خليفة كلوب، إلا أنه يرغب في تدريب الريدز بنفسه إذا سنحت الفرصة.