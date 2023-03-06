"سأعود أقوى" .. نيمار يتحدى الجميع بعد الإصابة الأخيرة

علق نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان، على بيان النادي الباريسي الذي أصدره اليوم وأعلن خلاله غياب البرازيلي لنهاية الموسم بسبب الإصابة.
وأصدر باريس سان جيرمان اليوم الإثنين بيانًا طبيًا، أكد فيه أن نيمار بحاجة لجراحة عاجلة للتعافي من إصابته بالتواء في أربطة الكاحل.
وأوضح البيان أن اللاعب سيجري عملية جراحية خلال أيام في قطر وسيغيب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر.
وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سأعود أقوى".
وتعرض النجم البرازيلي لإصابات كثيرة في كاحل قدمه منذ انضمامه لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة في صيف 2017.
وقدم نيمار موسم مميز مع باريس سان جيرمان قبل إصابته حيث سجل 18 هدفًا بالإضافة لصناعته 17 تمريرة حاسمة في 29 مباراة بمختلف المسابقات.
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