"سأحتفظ بها في غرفة الكؤوس" .. هدية فريدة من مشجع ليفربول تثير عاطفة كلوب

العلاقات مع جماهير الريدز لا تنقطع

احتفى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، بهدية وصلته من أحد مشجعي الريدز وهي عبارة عن "صندوق موسيقي".

وكان كلوب قد ودع جماهير ليفربول في المباراة الأخيرة للريدز بملعب آنفيلد، لكنه لم يستطع أن يغالب دموعه التي انهمرت تأثرا بالحب الكبير الذي أظهرته الجماهير بتحيته.

وعلق كلوب في مقطع الفيديو: "إنها رائعة للغاية. لقد بنيت بيتًا في ألمانيا ولم أعتقد يومًا أنني سأخصص غرفة للكؤوس، لكني الآن لدي ما أستطيع وضعه في هذه الغرفة".

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وأضاف: "أعتقد أنني لن أتواجد في هذه الغرفة كثيرًا، لكني كلما تواجدت هناك سأقوم بتشغيل هذا الصندوق".

ورحل كلوب عن تدريب ليفربول، عقب نهاية الموسم الجاري، بعد رحلة طويلة داخل ملعب آنفيلد بدأت عام 2015، وحقق خلالها 8 بطولات.

ومن المنتظر، أن يتولى الهولندي آرني سلوت مهمة قيادة ليفربول، بعد 3 مواسم ناجحة للغاية مع فينورد، قاد الفريق خلالها إلى لقب الدوري في 2023، وحصل على لقب أفضل مدرب في الدوري الهولندي مرتين.