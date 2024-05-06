"سأتصل بكلوب" .. آرني سلوت يملح إلى موقفه النهائي من تدريب ليفربول

المدرب الهولندي تُوج رسميًا بلقب الدوري مع فينورد وقد حان وقت الحديث الآن

تحدث الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفينورد لأول مرة عن موقفه من تدريب ليفربول الإنجليزي خلفًا للألماني يورجن كلوب الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري.

جميع المصادر المتابعة أكدت توصل الطرفين لاتفاق، وقد سُئل سلوت عن ذلك فلم يُقدم إجابة قاطعة لكنه ألمح بقوة إلى قبوله المهمة.

حيث سُئل بعد فوز فينورد على زفوله 5-0 إن كان سيتحدث مع كلوب حال خلفه في ليفربول، فأجاب "أعتقد أنه من الطبيعي أن يتواصل المدرب الجديد مع القديم لنادٍ ما عند تغيير المدربين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضاف "لقد فعلت ذلك في فينورد، فهو أمر طبيعي أن أستفيد بكل الخبرة والمعرفة التي لدى المدرب القديم الذي عمل في النادي لعدة سنوات، طبيعي أن أتصل به. وبخلاف ذلك، فأنا أعرف بيب ليندرز مساعد كلوب جيدًا، إن تم الأمر رسميًا فسيكون من الغريب ألا أتصل به".

أتم حول مشاهدة الدقائق الأولى من مباراة ليفربول وتوتنهام التي انتهت لصالح الأول 4-2 في الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مواجهة فينورد الأخيرة في الدوري الهولندي "إن تم تأكيد الأمر رسميًا، فتلك لن تكون المباراة الوحيدة التي سأشاهدها لليفربول، بل واحدة من العديد".

يُشار إلى أن سلوت يتولى القيادة الفنية لفينورد منذ 2021، وتوّج مع الفريق بالدوري الهولندي الموسم الماضي وكأس هولندا هذا الموسم.