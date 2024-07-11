"سأتحدث يومًا ما عما حدث" .. تشافي سيمونز يعود إلى قصة رحيله عن برشلونة

النجم الهولندي كان أحد لاعبي لاماسيا

واصل تشافي سيمونز خطف الأضواء في يورو 2024 بعد موسمه المذهل مع لايبزيج الألماني، وقد عزز الإحساس بالندم والحسرة لدى مشجعي برشلونة بعد التفريط به عام 2019.

صاحب الـ21 عامًا سجل هدف منتخب بلاده الوحيد في مواجهة نصف النهائي أمام إنجلترا، والتي حسمها الإنجليز لصالحهم بهدفين مقابل هدف واحد، وقد أبدى أسفه عقب اللقاء لتلك الخسارة القاسية خاصة أن هدف الفوز سُجل في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وأضاف "تلك هي كرة القدم، لعبنا بحماس وضغطنا عليهم بقوة لكنهم خطفوا هدف الفوز في الوقت القاتل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سيمونز حاول التهرب من الحديث عن مستقبله، إذ أجاب حين سُئل عن إمكانية بقائه في باريس سان جيرمان أو الرحيل لأحد الأندية المهتمة "الناس يستطيعون قول ما يريدون، لا أهتم بتلك الإشاعات. لدي أحلام أعرفها جيدًا وأدرك أنني سأحققها. أريد قيادة المنتخب الوطني نحو القمة".

وأتم حول رحيله عن برشلونة حين كان في عامه الـ16 "أنا صبي أعمل كل يوم لتحقيق أحلامي، ما أستطيع قوله أن كل ما يقال حول ذلك غير صحيح. سأتحدث يومًا ما عن كل ما حدث. لدي الكثير من الناس الذين يُقدمون لي كل الدعم ويُراهنون علي وهم الأهم".

يُشار إلى أن سيمونز، صاحب الـ10 أهداف و15 تمريرة حاسمة خلال 43 مباراة مع لايبزيج الموسم الماضي، مازال مرتبطًا مع ناديه الفرنسي بعقد يمتد حتى صيف 2027 وقد ارتبط اسمه بالعودة إلى برشلونة مؤخرًا.