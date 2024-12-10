اختبر معلوماتك في كرة القدم والموسيقى مع ساوند ستورم 24 واربح تذاكر لحضور المهرجان!

هل أنت من عشاق كرة القدم والموسيقى؟ هل تثق بمعرفتك في كلا المجالين؟

انضم لاختبار ساوند ستورم 24 المميز، والمليء بالأسئلة الشيقة التي تجمع بين عالمي كرة القدم والموسيقى!

ساوند ستورم 24: أكبر مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط يعود من جديد! استعد لتجربة لا تُنسى في الرياض من 12 إلى 14 ديسمبر 2024، مع أكثر من 200 فنان عالمي على مختلف المسارح، بما في ذلك نجوم مثل إيمينيم، وفرق أسطورية مثل Muse و Linkin Park. تخيل نفسك تغني مع الآلاف على أنغام أشهر أغانيهم!

عِش أجواءً استثنائية: من مسرح بيج بيست الضخم إلى مدل تاون النابضة بالحياة، استمتع بتشكيلة متنوعة من الموسيقى وتجارب لا مثيل لها. رقص على أنغام الدي جي العالميين، استمتع بأشهى المأكولات والمشروبات، واكتشف مناطق ترفيهية مليئة بالمفاجآت. اختر التذكرة التي تناسبك، من التذاكر العامة إلى الفاخرة مع مزايا حصرية مثل الدخول السريع، أماكن جلوس مميزة، وخدمات VIP.

فرصة للفوز: يقدم لكم جول وكووورة بالشراكة مع ساوند ستورم فرصة ذهبية للفوز بتذاكر لحضور هذا الحدث الضخم! كل ما عليك فعله هو الإجابة على أسئلة الاختبار أدناه بشكل صحيح. أثبت معرفتك، وشارك أصدقائك التحدي، وفز بتجربة العمر!

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