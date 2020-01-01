ساوثجيت يوافق على تخفيض راتبه مع منتخب إنجلترا

جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا يوافق على خفض راتبه مع الأسود الثلاثة.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن المدرب جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا قد وافق مؤخرًا على تقليص راتبه مع منتخب الأسود الثلاثة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن جاريث ساوثجيت كان قد تناقش مع الاتحاد الإنجليزي في الساعات الماضية بهذا الشأن.

وأوضحت الشبكة أن التخفيض الذي سينال راتب ساوثجيت سيكون بنسبة 30% وسيكون جاريًا بشكل فوري في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها كرة القدم حول العالم.

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وكان الاتحاد الإنجليزي قد أعلن اليوم أنه سيقوم بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على رواتب موظفيه وعماله الأقل دخلًا مع الانتشار المريع لفيروس كورونا مؤخرًا.

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وقال المتحدث الرسمي للاتحاد الإنجليزي: "العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا غير معلومة بعد، لكن نحن كمنظمة غير ربحية نريد التأكيد على أننا سنتخذ كافة الخطوات اللازمة لدعم الموظفين".

وأضاف: "سيكون هناك المزيد من الإجراءات التي سنقوم بالإعلان عنها في الفترة المقبلة للتأكد من تخطينا لتلك المرحلة".

جدير بالذكر أن ساوثجيت لن يخوض أي مباراة مع منتخب إنجلترا قبل شهر سبتمبر المقبل، بعدما تم تأجيل كل التصفيات والبطولات القارية ومن ضمنها يورو 2020.