ساوثجيت "يمتطي" الثيران.. فيديو قديم يثير السخرية قبل نهائي يورو 2024!

يأمل الإنجليز أن تكون حقيقة!

سيواجه منتخب إنجلترا نظيره الإسباني في نهائي يورو 2024، البطولة التي تنظمها ألمانيا والتي تحظى بمتابعة قوية في كل أنحاء العالم.

مدرب إنجلترا، جاريث ساوثجيت، سيكون أحد رجلين ينتقي اللقب الأوروبي بينهما رفقة المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي الذي قدم جيلًا رائعًا للكرة الإسبانية.

كلنا نعرف أن تقليد ركوب الثيران، من التقاليد الإسبانية المتوارثة، لذلك فإن مقطع فيديو قديمًا لساوثجيت، حمل دلالات كثيرة قبل اللقاء المرتقب يوم الإثنين.

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ويظهر مقطع الفيديو الذي انتشر بقوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، امتطاء ساوثجيت للعبة على هيئة ثور، ما ربطه البعض بالثيران الإسبانية التي يطمح ساوثجيت في تخطيها إلى لقب أول في تاريخ الإنجليز على مستوى كأس أوروبا.