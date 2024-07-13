ساوثجيت: لست قلقًا من إسبانيا ونعرف كيف سنلعب ضدهم!

مدرب إنجلترا واثق من منتخب بلاده أمام إسبانيا...

شدد جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، على أن منتخب بلاده وضع خطة للتعامل مع إسبانيا، في نهائي اليورو المرتقب، وشدد على ثقته الكاملة في لاعبيه لتحقيق اللقب.

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب الإنجليزي، أمام نظيره الإسباني، مساء يوم غد الأحد على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

وقال ساوثجيت في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أنا لست قلقًا بشأن مباراة إسبانيا، نحن نعرف كيف يلعبون، إنهم فريق يضغط بقوة وبشكل جيد، ويحتفظون بالكرة بطريقة مميزة".

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وأضاف: "ولكن نحن في آخر مباراتين قدمنا مستوى رائع ونأمل أن يستمر غدًا، خاصة إذا وصلنا إلى ضربات الجزاء أتمنى أن نقوم بعمل جيد".

وعن مباراة إنجلترا وإسبانيا في عام 1996 والتي كان ساوثجيت حينها لاعبًا، قال: "لقد لعبت بشكل جيد، نادال هو اللاعب الذي يتبادر في ذهني، وكذلك لويس إنريكي وكيكو، لقد كانت مباراة صعبة، المباريات ضدهم دائمًا ما تكون صعبة".