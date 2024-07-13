ساوثجيت لا يتغير.. تسريب تشكيل إنجلترا لمواجهة إسبانيا في نهائي اليورو!

الأسود الثلاثة في اختبار صعب..

يبدو أن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، استقر على تشكيل فريقه لمواجهة إسبانيا، غدًا الأحد، في نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في برلين.

وحسب صحيفة ذا صن الإنجليزية، فإن ساوثجيت قرر إبقاء الثنائي أولي واتكينز ولوك شاو على مقاعد البدلاء، رغم تأثيرهم الكبير في الفوز على هولندا بموقعة نصف النهائي.

وأوضحت أن هاري كين سيحتفظ بمكانه في التشكيل الأساسي كرأس حربة، وكذلك الحال بالنسبة لتريبيير على الرواق الأيسر.

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ولفتت إلى أن ساوثجيت سيبدأ بخطة 3-4-2-1، بحيث يتواجد بيكفورد في حراسة المرمى، وأمامه ثلاثي الدفاع "ووكر وستونز وجويهي"، على أن يتكون خط الوسط من الرباعي "ساكا وماينو ورايس وتريبيير"، خلف ثلاثي الهجوم: "فودين وبيلينجهام وكين".

وختمت: "ربما يكون الإحباط قد تصاعد من المشجعين في بعض الأحيان بسبب اختيار نفس التشكيلة الأساسية، لكن لا يمكن إنكار أن إنجلترا كانت فعالة مع بدلائها في المباريات، إذ يمكن للاعبين مثل واتكينز أن يكون لهم تأثير كبير عندما تكون هناك حاجة إليهم".