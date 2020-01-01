ساوثجيت: المعاناة هي طريق الفوز في المباريات الكبيرة!

سعيد بالفوز على بلجيكا..

يؤمن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أن معاناة اللاعبين هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق الفوز في المباريات الكبيرة.

تصريحات المدرب الإنجليزي تأتي على خلفية فوز منتخب الأسود الثلاثة على بلجيكا بهدفين لهدف في مباراة أقيمت على ملعب ويمبلي بدوري الأمم الأوروبية.

ورغم تقدم الضيوف عبر روميلو لوكاكو في الشوط الأول، لكن الإنجليز تمكنوا من العودة بهدفي ماركوس راشفورد وماسون ماونت.

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ساوثجيت في تصريحات للصحافة بعد المباراة قال "كانت مباراة عالية المستوى، كان لدينا الكثير من اللاعبين الشباب وكانت تجربة مميزة للغاية لهم".

كما أضاف "بلجيكا فريق قوي ذو جودة عالية وكُنّا نعلم الخطورة التي سيصنعوها من الطرفين، في الشوط الأول حملونا أكثر من طاقتنا وتسببوا لنا في مشاكل".

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وتابع "ركلة جزاء راشفورد أعادتنا للمباراة، وضغطنا بصورة جيدة بدون كرة في الشوط الثاني، في مثل هذه المباريات لا يمكنك اللعب بالكرة فحسب، تحتاج إلى تفاصيل في كيفية الدفاع بصورة صحيحة".

وأتم "كان علينا أن نتحلى بالمرونة لفعلها وقد نجحنا في ذلك، عليك أن تعاني لتفوز في المباريات الكبيرة، واللاعبون فعلوها".

يذكر أن الفوز قد رفع رصيد إنجلترا ليصبح سبع نقاط ويقتنص صدارة ترتيب المجموعة بفارق نقطة عن الوصيف بلجيكا، وستلتقي كتيبة ساوثجيت يوم الأربعاء مع الدنمارك في الجولة الرابعة من دور المجموعات.